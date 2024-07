Priester in Niederösterreich unter Drogenverdacht: U-Haft verhängt

Auch eine zweite möglicherweise in die Causa involvierte Person wurde indes in Gewahrsam genommen.

Auch eine zweite möglicherweise in die Causa involvierte Person wurde indes in Gewahrsam genommen, berichtete der "Kurier" am Montag. Die Staatsanwaltschaft Krems bestätigte, dass sich in dem Fall zwei Personen in U-Haft befinden. Nähere Details zu den Vorwürfen wurden von offizieller Seite nicht genannt.

Bekannt geworden war die Causa in der Vorwoche. Der betroffene Priester sei "umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet" worden, weiters sei "ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt" worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten. Der Gottesmann sei Priester der Erzdiözese Warschau und seit 2021 in der Diözese St. Pölten tätig.

