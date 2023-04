Postbote soll Klimabonus gestohlen haben

Einem 29-jährigen Postboten wird vorgeworfen, dass er mehrere der RSa-Briefe im Mostviertel nicht zugestellt haben soll. Stattdessen dürfte er selbst die Zustellbestätigungen unterschrieben haben.

Die Gutscheine im Wert von 500 Euro lagerte er in einem Tresor. Wie hoch der Sachschaden genau ist, ist Medienberichten zufolge derzeit noch unklar. Dem Mann werden noch andere Delikte vorgeworfen: So soll er aus einem Brief eine Kreditkarte entfernt und in einem Postverteilzentrum im Mostviertel eine Brieftasche gestohlen haben. Als er daraufhin entlassen wurde, soll er auch die Schlüssel für sein Dienstauto entwendet haben.

Der 29-Jährige muss sich am 17. April am Landesgericht St. Pölten verantworten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper