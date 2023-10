Post würdigt Österreichs Bahnhöfe mit Sonderbriefmarke

Unter dem abnehmbaren Motiv ist ein abtrennbarer Block, der im Design eines typischen Bahnhofschildes gehalten ist und in 1031-Variationen für alle österreichischen Bahnhöfe aufgelegt wird. Allerdings nur 176 Mal pro Bahnhof - in Summe wird es 181.456 Stück der Briefmarke geben.

Genau die gewünschte Ausführung zu ergattern, wird für Sammler herausfordernd, denn es wird nicht alle Bahnhofsnamen in jedem Geschäft geben und auch beim Abo kann man nicht den Wunsch nach einem bestimmten Bahnhof abgeben. Das High-Tech-Objekt ist zwar grundsätzlich dafür geeignet, einen Brief zu frankieren, wird aber wohl eher als Sammlerobjekt genutzt werden. Es kann dafür als Kühlschrankmagnet verwendet werden, teilte die Post mit. Außerdem sei es mit einem RFID-Chip ausgestattet, der mittels Smartphone aktiviert werden kann. Eine Augmented-Reality-Animation zeige dann "eine historische Dampflok, die in einen Tunnel einfährt und als moderne ÖBB-Lokomotive wieder herauskommt". Die von David Gruber gestaltete Sonderbriefmarke hat eine Nominale von 6,50 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper