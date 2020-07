Polizisten retteten Mann aus Wohnung

Der Mann erstattete daher am Freitag Anzeige bei der Polizeiinspektion Ansfelden. Außerdem stehe eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln seit drei Tagen vor der verschlossenen Eingangstüre seiner Wohnung. Die Polizisten fuhren sofort zum Wohnhaus des 63-Jährigen. Da Läuten und Klopfen erfolglos blieben, stiegen die Beamten über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoß in die Wohnung ein. Der 63-Jährige konnte vor der Eingangstüre liegend und noch bei Bewusstsein, aber nicht mehr ansprechbar, vorgefunden werden, berichtete die Polizei. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Linz gebracht.

