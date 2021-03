Polizisten lösten Corona-Party in einem Hotel auf

23 Gäste, eine Kellnerin und der Besitzer hatten in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Wien-Ottakring gefeiert. Anrainer hatten die Polizei über Lärm und ständiges Kommen und Gehen informiert, woraufhin das Stadtpolizeikommando ausrückte und gegen 23.30 Uhr "Vollbetrieb" in dem Lokal feststellte. Die Anwesenden wurden angezeigt.

Eine Feier mit 20 Personen in einem Hotelzimmer lösten Polizisten Samstagabend in Innsbruck auf. Die wegen des Lärms gerufenen Beamten machten der Feier ein Ende, Anzeigen wegen ignorierter Corona-Maßnahmen und ungebührlicher Lärmerregung folgen. Nach Angaben der Exekutive handelte es sich bei den Party-Teilnehmern um Mitarbeiter einer Firma, die im Hotel untergebracht waren. In einem Vereinslokal im südsteirischen Leibnitz feierten in der Nacht auf Freitag zwölf Personen. Sie hatten zwar Fenster blickdicht abgeklebt, doch laute Musik verriet sie. Auch sie werden angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.