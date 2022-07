Polizist rettete Säugling das Leben

Er verständigte den Notarzt und führte beim zwei Wochen alten Baby eine Herzmassage durch, hieß es seitens der Landespolizeidirektion am Freitag. Das Kleine wurde in die Kinderklinik eingeliefert und sei laut Ärzten auf dem Weg der Besserung.

Am Donnerstagvormittag war eine laut schreiende Mutter mit ihrem reglosem Baby am Arm auf den Polizeibeamten zugelaufen und hatte ihn um seine Hilfe angefleht. Der Beamte in Zivil war gerade dabei, Erhebungen in der Grazer Siedlung "Auf der Tändelwiese" durchzuführen. Sofort forderte er per Handy den Notarzt an und führte eine Herzmassage beim Säugling durch. Unmittelbar danach eilte der Beamte der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße mit dem Kind auf dem Arm zu einer nahen Apotheke. Dort übernahmen zufällig anwesende Sanitäter das Baby und stellten fest, dass dieses wieder atmete. Das Kind wurde in der Klinik stationär behandelt. Die Ursache für den medizinischen Notfall sei laut Angaben der Polizei noch unklar.