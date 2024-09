Polizeischüler (21) in Graz als Held: Ehepaar aus brennendem Haus gerettet

Der 21-Jährige war gerade am Weg zum Dienst in die Polizeiinspektion, als er einen Brand bei einem historischen Einfamilienhaus aus dem 16. Jahrhundert bemerkte. Anrainer hatten bereits die Feuerwehr gerufen, während der Mann die Bewohner aus dem Schlaf weckte und in Sicherheit brachte, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Polizei.

Das Feuer war gegen 7.30 Uhr wegen eines technischen Defekts am E-Herd ausgebrochen und hatte die Küche in Brand gesetzt. Da sich das Haus am Frohnleitner Hauptplatz befindet, fiel der Rauch aus dem ersten Stock rasch auf. Nachbarn riefen die Feuerwehr, doch es war unklar, ob noch jemand im Gebäude ist. Der Polizeischüler läutete und klopfte mehrfach an der Tür, bis der 89-jährige Hausbesitzer öffnete. Der Mann hatte die Flammen noch gar nicht bemerkt.

Gemeinsam mit dem 21-Jährigen retteten die beiden die 89-jährige Ehefrau, die noch im Schlafzimmer im ersten Stock war. Alle drei konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr verhinderte anschließend ein Übergreifen auf andere Gebäude. Nach etwa einer Stunde gab es bereits wieder "Brand aus". Die Höhe das Schadens war am Mittwoch noch nicht bekannt.

