Polizeikontrollen bei Einkauf in Salzburg?

Einen Einkaufstourismus seiner Einwohner in anderen Bundesländern wolle Oberösterreich mit Polizeikontrollen bekämpfen, meldete ORF Salzburg gestern. Ganz so martialisch wird es nicht werden. Zwar hatte die in Oberösterreich für Gesundheitsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Donnerstag auf eine Frage in einer Pressekonferenz tatsächlich strenge Kontrollen an jenen vier Tagen angekündigt, an denen anderswo die Geschäfte bereits offen haben.

"Nur vereinzelte Stichproben"

Dabei werde es sich – allein schon aus Kapazitätsgründen – allenfalls um sehr vereinzelte Stichproben handeln, hieß es gestern sowohl im Landhaus als auch bei der Polizei. Rein rechtlich sei ein Einkauf in den Nachbarbundesländern, der über Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs hinausgeht, während des in Oberösterreich aufrechten Lockdowns nicht erlaubt. Eine Kontrolle sei aber schwierig.