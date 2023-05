Polizeihund stöberte Einbrecher unter Schreibtisch auf

Der Mann soll am Vorabend in die Kanzlei eingestiegen sein. Er wurde von einem Nachbarn beobachtet, der umgehend die Polizei rief. Der 58-Jährige wurde festgenommen. Er gab Geldprobleme als Motiv an. Tatwerkzeug, Handschuhe und eine Wollhaube wurden sichergestellt.

Die Polizei hatte schon angenommen, dass sie den Einbrecher wohl noch am Tatort antreffen würden. "Daher kamen ein Polizeidiensthund sowie Beamte der WEGA zum Stöbern bzw. zur Suche nach dem Tatverdächtigen zum Einsatz", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Der Diensthund stöberte den Tatverdächtigen unter einem Schreibtisch auf. Da er den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete, sicherten WEGA-Beamte den Mann." Er wurde ohne Widerstand festgenommen.

