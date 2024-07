Polizeigroßeinsatz am Yppenplatz in Wien-Ottakring

Es dürften zwar auch Schüsse gefallen sein, ob die Verletzungen aber tatsächlich von einer Handfeuerwaffe oder einem Messer stammten, war gegen 19.45 Uhr noch unklar. Auch zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte eine Polizeisprecherin gegenüber der APA vorerst keine Angaben machen.

Die Männer wurden von der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Laut Polizei sind beide Männer schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, am Abend war weiterhin ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz.

Die Lokale am Yppenplatz waren wohl aufgrund des Finales der Fußball-EM am Abend sehr gut besucht. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war trotz des großen Polizeiaufgebots ruhig. Die Sicht zum Tatort wurde von Polizeiautos verdeckt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen. Letzte Aktualisierung um 20.12 Uhr.

