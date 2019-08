Polizeigewalt bei Klima-Demo: Urheber stellte Video in voller Länge ins Netz

Dies ist eine Reaktion auf Manipulationsvorwürfe, die gegen ihn in dieser Woche erhoben wurden und die der Urheber des Videos wiederholt zurückwies.

"Habe mich anwaltlich beraten lassen. Ergebnis: Weil @BMI_OE Peschorn (Innenminister Wolfgang Peschorn; Anm.) das #Polizeigewalt #Prügelvideo als manipuliert dargestellt hat, überwiegt nun öffentliches Interesse an ungekürzter Veröffentlichung, sodass ich es nun ohne jegliche Änderung in voller Länge hier hochlade", teilte der Urheber am Donnerstag auf "Twitter" mit.

