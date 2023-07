"Polizeieskorte" für drei verwaiste Igelbabys in Niederösterreich

Das kommt nicht jeden Tag vor: Quasi "mit Polizeieskorte" sind drei verwaiste Igelbabys in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee gebracht worden. Sie waren laut Vier Pfoten in einem Garten in Hausleiten im Bezirk Korneuburg gefunden worden.

Zur "Polizeieskorte" kam es einer Aussendung zufolge, weil die Frau, von der die Igel gerettet worden waren, eine Streife um Auskunft nach dem Weg in die EGS gebeten hatte. Die Beamten hätten sie bis Haringsee begleitet. Die etwa 40 und 60 Gramm schweren und etwa ein bis zwei Wochen alten Jungtiere sollen nun aufgepäppelt werden.

