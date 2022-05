Polizei verhinderte, dass Vater mit Kleinkind aus dem 13. Stock sprang

Dramatische Szenen haben sich am Wochenende in einem Hochhaus in Innsbruck abgespielt. Polizisten konnten gerade noch verhindern, dass ein 40-Jähriger aus Afghanistan mit seiner kleinen Tochter im Arm aus dem Fenster im 13. Stock sprang. Das Kleinkind blieb zum Glück unverletzt.

Es war am späten Freitagabend, als die 38-jährige Ehefrau telefonisch die Exekutive alarmierte: Sie werde von ihrem Mann misshandelt und geschlagen. Sofort kamen Beamte der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl, um Nachschau zu halten.

Der 40-jährige Afghane sollte nach den Vorschriften des Sicherheitspolizeigesetzes aus der Wohnung weggewiesen und ein vorläufiges Annäherungsverbot ausgesprochen werden.

Plötzlich schnappte sich der Afghane seine zweijährige Tochter, öffnete ein Fenster und versuchte, sich mit dem Kleinkind im Arm aus dem 13. Stock zu stürzen. Doch die Beamten reagierten geistesgegenwärtig und konnten dem Afghanen das Kind entreißen und in Sicherheit bringen. Es sei wohlauf, gab eine Sprecherin der Tiroler Landespolizeidirektion bekannt. Bei seiner Festnahme leistete der 40-Jährige so heftigen Widerstand, dass er noch zwei Polizisten verletzte, die Prellungen erlitten. Der Afghane wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen und etwas später in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Er sei von Mordermittlern befragt worden, habe aber kein Geständnis abgelegt, hieß es.

Messerattacke in Meidling

Seit Sonntagfrüh sind auch die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien im Einsatz, nachdem am Meidlinger Markt ein 39-jähriger Mann von einem zunächst unbekannten Täter niedergestochen worden ist: völlig unvermittelt und ohne erkennbaren Grund. Der Tatverdächtige sei "willkürlich vorgegangen", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Die Polizei konnte schließlich am Tatort einen 34-Jährigen festnehmen. Dem Vernehmen nach liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung – möglicherweise eine Psychose – vor. Das Opfer erlitt Stichwunden an Armen und Beinen und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei psychischen Krisen bietet die Krisenhilfe Oberösterreich rund um die Uhr online und am Telefon (0732 2177) Rat und Hilfe an.