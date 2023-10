Pro-Palästina-Demo in Wien untersagt

Solche oder so ähnliche Bilder – auf genommen bei einer Pro-Palästina-Demo in Brasilien – will man auf Wiens Straßen nicht sehen.

Dieser Schritt sei "zulässig und geboten", sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Wien. Man habe in diese Richtung vorgehen müssen, um zu verhindern, "dass der gewalttätige Konflikt im Nahen Osten auf die Straßen Wiens getragen wird", sagte Pürstl.

Pürstl berief sich auf jüngste nachrichtendienstliche Erkenntnisse, denen zufolge die ursprünglich als Mahnwache angemeldete Veranstaltung in "eindeutige Gewaltaufrufe" in Richtung des Staates Israel münden hätte können. Im Vorfeld seien im Internet Einladungen zu der Mahnwache mit von der Hamas verwendeten Codes verbreitet worden, die ein freies Palästina und die vollständige Auslöschung des Landes Israel gutheißen bzw. propagieren. Die Veranstalterin der Kundgebung habe sich davon nicht distanziert, weshalb man sich nach einer "ganz sorgfältigen Abwägung" dazu entschlossen habe, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen.

Nur Stunden zuvor hatte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gesagt, er sehe keinen Grund, die Kundgebung – wie etwa in Berlin – zu untersagen. Die Polizei sei gut gerüstet, sagte er nach dem Ministerrat. Karner berief sich wie auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf die Versammlungsfreiheit. Sollte es zu Vorkommnissen kommen, werde entsprechend gehandelt und die Demo aufgelöst.

Gerade die Wiener Polizei sei "sehr erprobt, sehr sensibel und höchst konsequent", betonte der Innenminister. Es gelte, jede Anmeldung für eine Kundgebung einzeln zu beurteilen. Das Versammlungsrecht sei nämlich "in einer wehrhaften freien Demokratie eines der höchsten Güter", so Karner. Ähnlich argumentierte auch Zadic, die den palästinensischen Terror explizit verurteilte. Das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut, dass man nicht so einfach aufgeben dürfe. Zudem erinnerte die Justizministerin daran, dass Symbole der Terrororganisation Hamas in Österreich verboten sind.

Die "Mahnwache für Palästina in Gedenken an die Opfer von Palästina" hätte am Mittwochabend am Wiener Stephansplatz stattfinden sollen. Dazu aufgerufen hatte unter anderem die "BDS Austria", eine Organisation die sich für "Sanktionen gegen Israel bis zum Ende von Apartheid und Besatzung in Palästina" ausspricht.

