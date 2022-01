Polizei stoppte Corona-Demonstranten vor Haus von Wallner

Wie vol.at online berichtete, sollen Teilnehmer eines unangemeldeten Corona-"Spaziergangs" in Frastanz (Bezirk Feldkirch) versucht haben, auf das Privatgrundstück des Vorarlberger Landeshauptmannes Markus Wallner (ÖVP) vorzudringen. An die 50 Personen, die der Corona-kritischen Szene zuzuordnen sind, hatten sich am Mittwochabend in der 6500-Seelen-Gemeinde versammelt.

Ihr Weg führte an der Wohnadresse der Familie Wallner vorbei, wo einige Personen bei dem Versuch, auf das Grundstück zu gelangen, von der Polizei gestoppt wurden. Mindestens gegen eine Person, die laut Polizei amtsbekannt ist, wurde Anzeige erstattet, berichtet vol.at.

Näheres war vorerst nicht bekannt. Der Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.