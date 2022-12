Polizei schnappte am Wolfgangsee jugendliche Autodiebe

Der Jüngste ist gerade zwölf Jahre alt, der Älteste 17. Erwischt wurden sie, weil sie von einem Zeugen beobachtet wurden, wie sie versuchten, geparkte Autos in einer Siedlung zu öffnen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Zeuge gab an, dass mehrere Personen mit zwei Autos in die Siedlung gefahren waren und sich an mehrere Fahrzeuge heranmachten. Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, verstellte er mit seinem Pritschenwagen die Ausfahrt aus der Siedlung. Die Täter flohen daher zu Fuß und trennten sich. Mit Hilfe eines Diensthundes fanden die Beamten wenig später drei Burschen in einem parkenden Auto. Einer von ihnen hatte den Schlüssel zu einem der beiden gestohlenen Fahrzeuge, die sie in der Siedlung zurücklassen mussten. In der Nähe schnappten die Polizisten dann auch die übrigen beiden Jugendlichen, die in der Zwischenzeit aus einem Auto eine Bankomatkarte gestohlen und sich damit Zigaretten gekauft hatten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Zwölfjährigen, zwei 15-jährige und einen 16-jährigen Salzburger sowie einen 17-jährigen Albaner. Der Zwölfjährige wurde den Eltern übergeben, die anderen werden noch einvernommen. Die beiden sichergestellten Autos waren in der Nacht auf Mittwoch in St. Gilgen gestohlen worden.

