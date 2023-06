Polizei nahm entflohenes Pony in Gewahrsam

Am Samstagvormittag wurde die Polizei alarmiert, weil ein neugeborenes Pony orientierungslos beim Tennisplatz in Viehhofen herumirrte. Da in der Nähe keine weiteren Ponys standen, "nahmen die Polizistinnen das offensichtlich hungrige Fohlen vorläufig in Gewahrsam", berichtete die Salzburger Polizei in einer Aussendung.

Bild: Facebook/Polizei Salzburg

Sie brachten das Pony zu einer Pferdezüchterin, wo das ungefähr drei Tage alte Tier beruhigt und mit lebensnotwendiger Fohlenmilch versorgt wurde. Den Polizistinnen und der Pferdezüchterin gelang es schließlich die Besitzer des kleinen Hengstfohlens ausfindig zu machen. Es wurde unversehrt zu seiner Pony-Mutter zurückgebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.