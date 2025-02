Polizei nach Gewalttat in Villach im Großeinsatz

Einsatz in Villach (Archivbild)

Ersten Meldungen zufolge wurde eine Person festgenommen, Informationen über Verletzte lagen vorerst nicht vor, hieß es von der Polizei. Ein Großeinsatz in der Villacher Innenstadt war die Folge, Polizei, das Einsatzkommando Cobra sowie Rettungskräfte waren laut Augenzeugenberichten im Bereich der Draubrücke und am unteren Hauptplatz zugegen. Außerdem lief im gesamten Stadtgebiet eine Großfahndung, es konnte nämlich vorerst nicht ausgeschlossen werden, dass an der Tat noch ein zweiter Täter beteiligt war.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Nahe des Hauptbahnhof kam es offenbar zu einer Gewalttat

