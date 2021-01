Polizei löste Eisstockschießen auf

Polizisten wurden am Samstag gegen 17 Uhr auf das Eisstockschießen, das bei einer Anlage eines Gasthauses in Patergassen veranstaltet wurde, aufmerksam. Unter den sechs Personen, die sich auf der Eisbahn befunden haben, war auch eine Person mit einem Covid-19-Absonderungsbescheid der BH Feldkirchen. Auch die Verantwortliche für das Gasthaus und damit auch für die Eisbahn war vor Ort. Die Veranstaltung wurde aufgelöst, die Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Party in "Faschingswagen"

Die Tiroler Polizei hat am späten Samstagabend eine Party in einem "Faschingswagen" an einem Sportplatz in Innsbruck-Igls aufgelöst. 33 Personen wurden dort - trotz Lockdowns und Corona- Bestimmungen - angetroffen, hieß es. Der Wagen war mit einer Bar, Musikanlage und Stromgenerator ausgestattet. Die Betroffenen zeigten sich laut Exekutive "sehr kooperativ". Sie werden nach dem Epidemiegesetz angezeigt.

