Polizei löste Camp von Corona-Gegnern auf

Jugendliche, die Masken trugen, wurden angepöbelt, Schulkinder mit bedenklichen Inhalten bedrängt, Grünflächen durch Feuerstellen beschädigt, der Park durch Müll und andere Hinterlassenschaften verschandelt: Mehr als zwei Wochen lang haben Stadt Wien und die Exekutive die dutzenden Demonstranten, die im Wiener Stadtpark ihre Zelte aufgeschlagen haben, geduldet. Nachdem sich die Beschwerden in jüngster Zeit häuften, schritt in der Nacht auf Freitag die Polizei ein. "Die Entwicklung der Demonstration hat ein Ausmaß angenommen, das die öffentliche Ordnung stört und somit nicht mehr vom Versammlungsrecht gedeckt ist", heißt es in einer Aussendung der Polizei vom Freitagmorgen.

Mehrere Anzeigen

Die 14 anwesenden Demonstranten bekamen Zeit, ihre Gerätschaften zu entfernen. Nach Ablauf der Frist verharrten vier Kundgebungsteilnehmer weiterhin vor Ort. Sie wurden wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. In einer vorläufigen Bilanz kam es zu mehreren Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen. Herrenlose Gegenstände, wie Schlafsäcke, Zelte und sonstige Fundgegenstände wurden dokumentiert, gekennzeichnet und werden entsprechend eingelagert. Im gesamten Bereich des Protestcamps werden die zurückgelassenen Verunreinigungen entfernt. Die Grünflächen sind durch die Nutzung der Zelte und Feuerstellen stark beschädigt. Die Schäden werden im Frühjahr gärtnerisch instandgesetzt.