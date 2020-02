Polizei forschte 79-jährigen Cannabiszüchter aus

Im Haus des Mannes wurden ein Kilogramm Cannabiskraut, eine Suchtgiftwaage und ein Aufzuchtzelt sichergestellt, außerdem hatte er eine abgesägte Schrotflinte samt Munition daheim. Der Mann wird angezeigt, gegen ihn wurde auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, hatte der 79-Jährige ab dem Jahr 2017 und bis zum (gestrigen) Donnerstag in seinem Wohnhaus Cannabis erzeugt, konsumiert und an mehrere Personen weitergegeben.

