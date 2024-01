Polizei fasste 17-Jährigen mit 60 Verkehrsübertretungen

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch mitteilte, stahl der Jugendliche Kennzeichen und montierte sie auf abgemeldete Fahrzeuge. Am Handy des 17-Jährigen fanden die Beamten mehrere Videos seiner Raserfahrten. In einem Fall sei er mit 210 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs gewesen.

Die Polizisten stellten im Zuge ihrer Erhebungen fest, dass der Pongauer zwischen März 2023 und Jänner 2024 mehrmals ohne gültige Lenkberechtigung im Straßenverkehr unterwegs gewesen sei. Er werde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

