Polizei fand nach acht Jahren gestohlenes Sturmgewehr

Acht Jahre ist es her, dass ein Sturmgewehr der Marke Stg77 mit verkürztem Lauf und vier Magazinen, die jeweils 30 Schuss beinhalteten, aus einer Polizeiinspektion im Welser Stadtteil Pernau gestohlen wurde. Über den Verbleib der Waffe tappte die Exekutive seither im Dunkeln.

Anfang Juni wurde das Gewehr nun, wie am Wochenende bekannte wurde, bei einer waffenpolizeilichen Verlässlichkeitsprüfung eines Polizisten im Bezirk Klagenfurt-Land entdeckt.Wie der Mann, der zum Zeitpunkt des Diebstahls in ebenjener Inspektion in Wels seinen Dienst versah, in den Besitz des Gewehres kam, ist vorerst unklar. Der Verdächtige verweigerte die Aussage und wurde vorläufig vom Dienst suspendiert.

Bei der Prüfung wurden 19 weitere Waffen – zehn Langwaffen und neun Faustfeuerwaffen – bei dem Mann sichergestellt, die der 35-Jährige aber alle legal besessen haben soll. Darüber hinaus hatte er mehr als 5000 Schuss Munition zu Hause. Eine weitere registrierte Waffe – eine Büchse – wurde vorerst noch nicht aufgefunden. Alle sichergestellten Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Gegen den Polizisten besteht der Verdacht weiterer dienstrechtlicher Verfehlungen, die noch überprüft werden. Der Mann wird jedenfalls wegen des mutmaßlichen Diebstahls des Sturmgewehrs angezeigt. "Es ist bedauerlich, dass ein Kärntner Polizist mit dem Diebstahl einer Dienstwaffe in Verbindung steht", sagt einer Sprecherin der Kärntner Landespolizeidirektion.

Ob die Waffe eventuell mit Straftaten in Zusammenhang gebracht werden könne, werde die angeordnete kriminaltechnische Überprüfung zeigen. Es gebe laut den Behörden bisher aber keine Hinweise, dass die Waffen bei Straftaten zum Einsatz gekommen sind.

