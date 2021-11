Polizei fand 1200 Kilo Munition und Rohrbomben: "Das war erst der Anfang"

BADEN. 1200 Kilogramm Munition, mehr als 50 Gewehre und Dutzende verbotene Waffen hortete ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Baden. Entdeckt wurden im Wohnhaus des Niederösterreichers auch sieben Rohrbomben und NS-Devotionalien. Die Hausdurchsuchung stand im Zusammenhang mit seit Dezember 2020 laufenden Ermittlungen gegen eine Gruppe von Neonazis in Österreich und Deutschland.

"Dass wir bei dem Mann auch Rohrbomben fanden, ist für uns wirklich sehr bedenklich. Eine der Bomben war sogar scharf", sagt Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Doch das war erst der Anfang der Untersuchungen."

NS-Relikte gesammelt

Seit Dezember 2020 laufen die Ermittlungen gegen die international vernetzten Neonazis. Am 1. Juli wurden neun Hausdurchsuchungen in Niederösterreich, dem Burgenland sowie in Wien durchgeführt. Dabei stießen die Beamten nicht nur auf zahlreiche Waffen, sondern auch auf die Spur zu dem 53-jährigen Badener. Seither ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich (LVT NÖ) nicht mehr gegen 14, sondern 15 Verdächtige.

"Das konsequente Vorgehen gegen Rechtsextremismus ist nicht nur Teil der historischen Verantwortung, sondern auch ein klares Eintreten für unser demokratisches Zusammenleben in Österreich", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gestern.

Doch zurück zum Fall aus dem Bezirk Baden: Gegen den 53-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung geführt. Der Beschuldigte soll zahlreiche Dateien mit NS-Bezug in Internetforen versendet haben. Einer Hausdurchsuchung war zugestimmt worden.

In seinem Wohngebäude, in Kisten und Kästen verstaut, fanden die Beamten verbotene Waffen: 16 Schalldämpfer, 21 "schießende" Kugelschreiber und mehrere Schlagringe. Zudem stießen die Polizisten auf zwei Maschinengewehre, sechs Maschinenpistolen, ein Sturmgewehr, ein Scharfschützengewehr, 17 Revolver und Pistolen sowie 23 Flinten und Büchsen und eine Handgrante. Sichergestellt wurden zudem Hieb- und Stichwaffen, Pfeffersprays, Elektroschockgeräte, asiatische Nahkampfwaffen und Material für den Bombenbau.

Im Wohnhaus hatte der Mann laut Polizei auch einen Stahlhelm mit Hakenkreuz und weitere nationalsozialistisch geprägte Gegenstände wie Flyer, Orden, Münzen, eine Büste des NS-Generalfeldmarschalls Erwin Rommel sowie diverse einschlägige Zeitschriften und Bücher. Auch auf eine Ausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" stießen sie. Gegen den 53-Jährigen und seine gleichaltrige Ehefrau wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Beide schweigen zu den Vorfällen. Wofür der Mann Waffen und Rohrbomben brauchte, wolle man aus "ermittlungstechnischen Gründen" nicht sagen, hieß es von der Polizei.

Die 53-Jährigen wurden angezeigt. "Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich auf die Hintermänner", so die Polizei. (mis)