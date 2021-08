Polizei erntete legale Hanfplantage ab - Besitzer will 200.000 Euro

Die Polizei war im Vorjahr in seine Halle gekommen und hatte knapp 1.800 Pflanzen abgeschnitten, die der Mann für die Produktion von in der Kosmetik eingesetztem Öl gepflanzt hatte. Laut "Kurier" gab das Verwaltungsgericht Wien dem Betreiber bei einer Maßnahmenbeschwerde bereits recht und erkannte den Polizeieinsatz zumindest in dem Ausmaß als rechtswidrig. Dennoch habe die Finanzprokuratur dem Ansinnen des Unternehmers auf Schadenersatz eine Absage erteilt, weil "ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten von Bundesorganen" nicht vorliege und die Annahme, dass es sich um illegale Hanfpflanzen handelte, "vertretbar" gewesen sei.