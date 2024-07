Polizei beschlagnahmte Pkw: Raser hatte Säugling und Kleinkind mit im Auto

Betroffen ist ein 26-jähriger Mann, der am Nachmittag mit seinem Pkw von Tirol kommend auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) unterwegs war und seine Familie bei sich hatte. Statt der erlaubten 80 Stundenkilometer fuhr er mit 180 km/h in eine Radarkontrolle, teilte die Exekutive mit. Er wurde wenig später von einer Polizeistreife angehalten. Die Beamten stellten dabei fest, dass sich auf dem Rücksitz zwei Kleinkinder, eines davon ein Säugling, und am Beifahrersitz die Ehefrau des Mannes befanden.

Lesen Sie auch: Deutscher Polizist bei Kollision mit Raser in Bregenz verletzt

Die Polizei stellte das Fahrzeug des Rasers wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretung sicher, der 26-Jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Verletzt wurde niemand, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.