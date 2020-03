Polizei beschallt Wien mit "I am from Austria"

"Es ist eine charmante Art Danke an alle zu sagen, die mithelfen und zuhause bleiben", hieß es seitens der Polizeipressestelle. Die Aktion soll zumindest bis über das Wochenende fortgesetzt werden.

Die Rückmeldungen am Freitag waren extrem positiv. "Kollegen haben berichtet, dass Menschen wirklich abgegangen und mitgesunden haben", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Am Samstagabend wird die Aktion auch auf den Social-Media-Kanälen der Polizei übertragen.

Ein Wiener hat die Aktion am Freitag von seiner Wohnung aus per Handy gefilmt und das Video auf Twitter veröffentlicht:

Ebenso auf Twitter hat die Polizei Niederösterreich kürzlich viele Nutzer zum Schmunzeln gebracht. Auf die Frage eines Bürgers, ob er denn seine Schutzmaske bei Betreten eines Geldinstituts abnehmen solle, antworteten die Beamten: "Wenn Sie vorhaben, die Bank auszurauben, nehmen Sie bitte die Maske zuvor ab, man kann ihr Gesicht dann besser auf den Überwachungsvideos erkennen", ergänzten aber noch sicherheitshalber: "Halten Sie aber dennoch Abstand zu anderen Personen, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren".

Apropos Rainhard Fendrich: Die Austropop-Legende hat sich in der Coronakrise mit einem Video auf Facebook gemeldet. In diesem performt er für Österreich "von daheim" seinen Hit "I am from Austria" und bedankt sich bei all jenen, die das Land jetzt am laufen halten – mehr dazu hier.

