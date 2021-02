Polare Kaltluft bringt uns den Winter zurück

Die milden Temperaturen waren nur ein Intermezzo. Zum Wochenbeginn wird es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wieder winterlich. Das beginnt zunächst mit Schnee, Tiefdruck und zurückgehenden Temperaturen, bevor ab Wochenmitte die sibirische Kälte einen Gruß nach Mitteleuropa schickt.

Heute überwiegen noch die Wolken. Die Frühtemperaturen liegen bei minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus vier bis plus sieben Grad. Bereits in der Früh kann am Dienstag der erste Schnee fallen. Länger trocken bleibt es in den nördlichen Landesteilen. Am Mittwoch breiten sich die Niederschläge aus. Auch am Donnerstag gibt es zunächst nicht viel Sonne, zeitweise schneit es fast überall. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwölf bis minus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen kommen in Oberösterreich mit polarer Kaltluft nicht über minus zwei Grad hinaus, ähnliches Wetter bringt der Freitag.