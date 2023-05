Plötzlich ohne Patrick leben müssen

Patrick Feier hatte sein eigenes Tempo. Die Ruhe am Land war ihm lieber als die Gschaftlhuberei in der Stadt. Seitdem er ein Kind war, lebte der 27-Jährige in seiner kleinen Heimatgemeinde Ligist in der Weststeiermark. Patrick hielt sein Zuhause nie für einen angestammten Ort, der ihn in irgendeiner Weise bremste. Das mag daran liegen, dass er selbst voller Energie war und so die Fähigkeit besaß, die Menschen um ihn herum anzuziehen.