Pkw stürzte in Tirol ab - Lenker (64) sprang aus Fahrzeug

Kurz bevor der Wagen über den Straßenrand hinaus rutschte, sprang der Lenker aus dem Fahrzeug. Das Auto stürzte daraufhin über eine rund 70 Grad steile Böschung, überschlug sich und wurde nach etwa 20 Metern durch Bäume gestoppt, teilte die Polizei mit.

Der 64-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden. Der Mann war auf einer Privatstraße in Richtung Bischoferalm unterwegs gewesen. Etwa 50 Meter vor der Alm hielt er an, um rückwärts in eine Ausweiche zu fahren und Schneeketten anzulegen. Während des Rückwärtsfahrens geriet der Einheimische schließlich ins Rutschen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.