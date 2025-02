Pkw stürzte bei Obertauern 90 Meter ab: "Sie hatten viele Schutzengel"

Der Valentinstag hat für zwei junge Lungauer in einem aufwendigen Rettungseinsatz geendet: Der Mann und die Frau waren am späten Freitagabend bei der Fahrt in Richtung Obertauern mit ihrem Wagen von der schneebedeckten B99 abgekommen und 80 bis 90 Meter über eine extrem steile Böschung in einen Graben gestürzt. Dort blieb das völlig demolierte Auto in einem zugefrorenen Bachbett zu liegen.

"Sie waren ansprechbar"

Der 18-jährige Lenker und seine Beifahrerin überstanden den Unfall mit augenscheinlich nicht allzu gravierenden Verletzungen. Sie waren weder in dem Wrack eingeklemmt, noch bewusstlos. "Die beiden waren ansprechbar, als wir eingetroffen sind. Sie hatten viele Schutzengel", sagt Michael Koch jun., Ortsstellenleiter-Stellvertreter der Bergrettung Obertauern.

Der Wagen blieb schwer beschädigt in einem zugefrorenen Bachbett liegen. Bild: Bergrettung Obertauern

Die Bergretter waren gegen 23:40 Uhr alarmiert worden. Sie seilten sich mit Hilfe der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr zu den Verunfallten ab. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten und die Retter mit vereinten Kräften per Mannschaftsflaschenzug nach oben gezogen. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau gebracht.

Die Bergretter seilten sich in extrem steilen Gelände zu den Verunfallten ab. Bild: Bergrettung Obertauern

Der Wagen wurde schließlich von einem Spezialunternehmen geborgen, teilte die Polizei mit. Viele helfende Hände beteiligten sich an der nächtlichen Rettungsaktion: Neun Bergretter der Ortsstelle Obertauern, 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Obertauern, acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Untertauern, zwei Polizisten, vier Helfer des Roten Kreuzes, zwei Notärzte und First Responder aus Obertauern waren vor Ort. Der Einsatz der Bergrettung endete um 2.00 Uhr.

