Pkw-Lenker raste mit 177 km/h durch 100er-Zone

Der Tscheche hatte auf dem Weg in sein Heimatland nach dem Ende der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) auf der B7 mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der 23-Jährige wurde nach einer Lasermessung angehalten und wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.