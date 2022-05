Pkw krachte in Garten im Bezirk Amstetten

In Haselgraben in der Gemeinde Ybbsitz (Bezirk Amstetten) ist ein 32-Jähriger am Montagabend mit seinem Pkw auf der B 22 ins Schleudern geraten und in einen privaten Garten gekracht. Polizeiangaben zufolge kam der Wagen zwischen Bäumen und Hecken zum Stillstand. Der einheimische Lenker wurde im Kfz eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" transportierte den Niederösterreicher in das Landesklinikum Amstetten.