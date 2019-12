Pkw im Waldviertel von Zug erfasst - Keine Verletzten

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war kurz nach 18.00 Uhr bei der Eisenbahnkreuzung der L 75 mit der Franz-Josefs-Bahn mit der Fahrzeugfront auf der Gleisanlage zum Stillstand gekommen, nachdem er trotz Rotlichts der Signalanlage die Schienen hatte queren wollen.

Der Lenker blieb unverletzt. Allentsteig. Auch in dem Richtung Gmünd fahrenden Zug gab es keine Verletzten. Bei der Lok dürfte es durch den Aufprall zu einem Kurzschluss gekommen sein, sie musste abgeschleppt werden, teilte die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung mit. Der Schienenverkehr zwischen den Bahnhöfen Allentsteig und Göpfritz an der Wild war bis 20.00 Uhr unterbrochen.