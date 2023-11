Pkw geriet auf A14 ins Schleudern: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Zuvor hatte ein 26-jähriger Deutscher vermutlich aufgrund abgefahrener Reifen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er geriet ins Schleudern, touchierte die Leitschiene und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Während zwei nachkommende Autos anhalten konnten, schafften dies zwei Lenker trotz Notbremsung nicht und fuhren aufeinander.

Dabei wurden mehrere Personen verletzt, teilte die Polizei der APA mit. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die A14 war in Richtung Deutschland für rund eine Stunde gesperrt. An Ort und Stelle waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften tätig, zudem die Rettung mit vier Fahrzeugen und zehn Mitarbeitern sowie die Polizei mit drei Streifen und fünf Beamten. Auch ÖAMTC und Asfinag waren mit drei bzw. einem Fahrzeug und ebensovielen Mitarbeitern im Einsatz.

