Pkw durchbohrte Seitenwand eines Reisebusses

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend in Radstadt ist ein Pkw frontal gegen die Seitenwand eines Reisebusses gestoßen und hat diese durchbohrt. Sämtliche 36 Insassen des Busses wären wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 22.30 Uhr wollte der 50-jährige Buslenker aus Bosnien den zweistöckigen Fernreisebus auf der B320 in Radstadt wenden. Zur selben Zeit lenkte der 36-jährige Einheimische seinen Pkw auf der B320, übersah den über beide Fahrspuren stehenden Reisebus und stieß frontal in die Seitenwand. Dabei wurden mehrere Sitzreihen komplett zerstört, sie waren zum Unfallzeitpunkt nicht besetzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Pkw-Lenker nicht mehr auffindbar. Zeugen berichteten, dass er zu Fuß auf der B320 in Richtung Altenmarkt unterwegs war. Es bestand nach dem Unfall noch kurz ein telefonischer Kontakt zum Fahrer, dieser wollte aber nicht sagen, wo er war, und schaltete sein Handy danach aus. Da die Einsatzleiter davon ausgingen, dass er verletzt war, wurde eine Suchaktion nach ihm eingeleitet. Diese wurde um drei Uhr abgebrochen. Auch an seinem Wohnort war der Mann nicht anzutreffen. Der 36-jährige Lenker meldete sich schließlich am späten Montagvormittag bei den Einsatzkräften und meinte, er wäre unversehrt geblieben. Er wurde aber ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Er soll in den nächsten Tagen zum Unfall einvernommen werden. Laut Polizei war der Mann am Vormittag nicht betrunken – ein Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Die Insassen des Reisebusses wurden nach einer Erstuntersuchung mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht.