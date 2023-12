PISA-Studie: Wer, wie und was getestet wurde

Beim Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD werden traditionell drei Kompetenzbereiche abgefragt: Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Bei jedem Durchlauf gibt es abwechselnd einen anderen Test-Schwerpunkt - beim aktuellen Testdurchlauf war das Mathematik. Dazu wird seit 2012 ein eigener Test zum Thema "Financial Literacy" abgehalten, an dem Österreich 2022 erstmals teilnahm.

PISA testet dabei nicht Lehrplanvorgaben ab - das wäre aufgrund der unterschiedlichen Curricula in den mehr als 80 teilnehmenden Ländern bzw. Regionen auch gar nicht möglich. Im Mittelpunkt steht weniger Faktenwissen, sondern die Anwendung bestimmter Kompetenzen auf praxisnahe Aufgaben.

Schüler zwischen 15 und 16 Jahre alt

Die getesteten Schüler waren zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 15 und 16 Jahre alt. Die Stichprobe in Österreich umfasste rund 9.500 Schüler aus mehr als 350 Schulen aller Sparten, in die Schüler dieses Alters gehen können. Das sind AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS), Neue Mittelschulen (NMS), Polytechnische Schulen, Berufsschulen und Sonderschulen (hier werden verkürzte Testversionen eingesetzt). Pro Schule wurden höchstens 36 Jugendliche getestet.

Von PISA ausgeschlossen sind Schüler mit schwerer dauernder körperlicher oder geistiger Behinderung, wenn eine Teilnahme "entweder nicht möglich, ethisch nicht vertretbar oder nicht sinnvoll ist" sowie Jugendliche mit nichtdeutscher Muttersprache, die weniger als ein Jahr lang ordentlicher Schüler sind und derart geringe Sprachkenntnisse aufweisen, "dass ein Verstehen der Anleitungen und der Testaufgaben nicht möglich ist". Nicht getestet wurden außerdem Schüler, die zwischen Erstellung der Teilnehmerliste und Test die Schule gewechselt bzw. verlassen haben.

Computer-Test dauerte zwei Stunden

Der am Computer durchgeführte Test dauerte zwei Stunden, für das Ausfüllen eines Fragebogens waren 55 Minuten vorgesehen. Zu lösen waren sowohl Multiple-Choice-Aufgaben als auch offene Aufgaben, bei denen selbst eine Antwort formuliert werden musste. Außerdem mussten Aussagen oder Textteile mit Drag-and-Drop in die richtige Reihenfolge gebracht, im Text ein fehlendes Wort aus einem Drop-down-Menü ausgewählt oder Computersimulationen ausgeführt werden.

Der Fragebogen wiederum umfasste demografische Daten wie den Migrationshintergrund, Beruf und Schulbildung der Eltern, Lernressourcen in Schule und Elternhaus, Fragen zum Unterricht oder die Einstellung der Schüler zur Mathematik. Ebenfalls gestellt wurden einige Fragen zum Lehren und Lernen während der Phasen des Online-Unterrichts in der Pandemie.

Die Daten einzelner Schülerinnen bzw. Schüler oder bestimmter Schulen werden nicht ausgewertet oder veröffentlicht. Insofern können Ergebnisse auch nicht in die Notengebung einfließen.

