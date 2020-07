Pilot starb bei Tragschrauber-Absturz in Niederösterreich

Es handelt sich um einen 55-jährigen Wiener, der nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner als erfahrener Pilot gegolten hatte. Anzeichen auf weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben. Eine Fluguntersuchungskommission soll nun die näheren Umstände des Vorfalls klären.

Aufnahmen von der Unglücksstelle:

Der Absturz ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf. Im betroffenen Wald- und Wiesengebiet bildete sich ein kleinerer Flurbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Laut Medienberichten wurde auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" an Ort und Stelle beordert. Gestartet dürfte der Tragschrauber am Wiener Neustädter Flugfeld sein.

Bei einem Tragschrauber, u. a. auch Gyrokopter genannt, handelt es sich um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Auch Tragschrauber verfügen über einen Rotor, dieser ist aber im Gegensatz zu Helikoptern nicht mit dem Motor verbunden.

Lokalisierung: Eggendorf befindet sich im Bezirk Wiener Neustadt