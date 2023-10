Pilnacek-Tod: Obduktion angeordnet

Die Leiche des 60-Jährigen war am Freitag bei Krems aufgefunden worden. Nähere Todesumstände waren vorerst nicht bekannt.

Es gehe um die Klärung der Todesursache, sagte Susanne Waidecker, Leitende Staatsanwältin in Krems, am Montag auf Anfrage. Sie fügte hinzu, dass es einige Wochen dauern werde, bis ein Gutachten vorliege. Die Leiche des 60-Jährigen war am Freitag bei Krems aufgefunden worden. Nähere Todesumstände waren vorerst nicht bekannt. Von polizeilicher Seite übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.