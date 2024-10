Pikrinsäure entdeckt: HTL Mödling evakuiert

Nach der Entdeckung von Pikrinsäure ist am Dienstagvormittag, 22. Oktober 2024, die HTL Mödling evakuiert worden.

Spezialisten von Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Sie waren damit beschäftigt, den Gefahrstoff zu sichern, zu entfernen und zu entsorgen. Verletzt wurde niemand, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner entsprechende Medienberichte.

Laut FF Mödling war die eingetrocknete Chemikalie im Labor einer Werkstatt gefunden worden. Etwa 250 Schüler hätten die Gebäude verlassen müssen. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums wurde ebenso hinzugezogen wie der Schadstoffberatungsdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes und der Landeschemiker. Der Ort des Geschehens wurde großräumig abgesperrt.

Laut Schwaigerlehner ist die Chemikalie in weiterer Folge vom Entschärfungsdienst unschädlich gemacht worden. Der Einsatz an der HTL Mödling ging am frühen Nachmittag zu Ende.

Ähnliche Fälle hatte es vor knapp einem Jahr auch im Waldviertel gegeben. Der Fund ausgetrockneter Pikrinsäure hatte im November 2023 die Evakuierung der Mittelschule Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) und wenige Tage später der Neuen Mittelschule in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) notwendig gemacht.

