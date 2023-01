Pferd von Auto erfasst und getötet: Lenker flüchtete

Das Tier war laut Polizeiaussendung von Montag auf die Fahrbahn gelaufen. Der Lenker wurde verletzt. Der 62-Jährige aus dem Bezirk Zwettl hielt sein schwer beschädigtes Kfz nur kurz an und fuhr anschließend weiter.

Das Pferd verstarb nach dem Vorfall kurz vor 18 Uhr noch an der Unfallstelle. Der Waldviertler wählte auf der Weiterfahrt den Notruf und wurde angewiesen, zur Polizeiinspektion Leoben in der Steiermark zu kommen. Aufgrund der schweren Beschädigungen an dem Pkw wurde dem Lenker verboten, seine Fahrt fortzusetzen. Der 62-Jährige wird wegen des Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht und weiterer Übertretungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

