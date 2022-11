Pfand-Diskussion: Nur jede zweite Batterie wird richtig entsorgt

Jeder österreichische Haushalt besitzt durchschnittlich zehn davon. Die Rede ist von Lithium-basierten Akkus und Batterien, die sich unter anderem in Smartphones, Stabmixern oder E-Zigaretten befinden. Viele dieser Geräte landen im Restmüll, die Batterien und Akkus müssten allerdings separat in Sammelstellen entsorgt oder im Handel zurückgegeben werden. Das passiert allerdings nur in der Hälfte aller Fälle. Somit landen jährlich 1,4 Millionen Stück im Restmüll, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien mitteilten.

Die Organisationen wünschen sich deshalb ein österreichweites Pfandsystem, das die Sammelquote bis 2030 von derzeit 45 Prozent auf 75 Prozent erhöhen soll. Denn die falsche Entsorgung führe nicht nur zum Verlust von Rohstoffen wie Aluminium, Kobalt und Lithium, bei kleinster Reibung können sich Lithium-Batterien entzünden und gefährliche Brände im Privathaushalt oder in Entsorgungsbetrieben verursachen.