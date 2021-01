Pensionistin stach bei Streit auf Ehemann ein

Der genaue Tathergang des blutigen Übergriffs sei aber noch unklar, sagte gestern Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Frau sprach in einer ersten Einvernahme von einem Streit, dessen Inhalt aber nicht bekannt ist. Fakt ist aber, dass der 84-Jährige zwei Stichverletzungen erlitten hat, eine in den Rücken und eine in die Brust. Ein Küchenmesser ist als Tatwaffe sichergestellt worden. Der schwerverletzte Ehemann konnte Samstagvormittag noch selbst die Einsatzkräfte verständigen, Polizisten begannen sofort mit den lebenserhaltenden Maßnahmen. Der Wiener Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital, der mittlerweile außer Lebensgefahr ist.

Seine 72-jährige Frau wurde hingegen festgenommen und nach einer kurzen medizinischen Abklärung im Spital in die Justizanstalt gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.