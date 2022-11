Pensionistin getötet: Mordprozess ohne Tatwaffe und Motiv

Der Mann soll im Sommer 2020 eine 81-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung mit insgesamt 28 Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte wird von DNA-Spuren am Tatort massiv belastet. Er selbst sagt, dass er unschuldig sei. Die alleinstehende frühere Bankbeamtin war am 30. August 2020 tot in ihrer Wohnung in Salzburg aufgefunden worden. Die Leiche war in eine acht Meter lange Stoffbahn eingewickelt. Das Opfer galt als vorsichtige und misstrauische Person und lebte sehr zurückgezogen.

DNA-Tests im Wohnblock angeordnet

Die Polizei stellte nach der Tat zahlreiche DNA-Spuren sicher. Die Daten wurden mit Datenbanken abgeglichen – zunächst ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft griff daraufhin zu einer seltenen Maßnahme: Sie beantragte bei Gericht eine DNA-Reihenuntersuchung, die schließlich bei allen 37 alleinstehenden Männern aus dem Wohnblock durchgeführt wurde – auch beim Angeklagten. Der 62-Jährige ist unbescholten und bestreitet jeden Zusammenhang mit der Tat. Er sei nie in der Wohnung der Frau gewesen und habe auch keinen Kontakt zum Opfer gehabt. Er habe ihr nur einmal die Haustür aufgehalten. "Er hat freiwillig beim DNA-Test mitgemacht. Welcher Täter würde das tun?", fragte im Prozess auch Pflichtverteidiger Andreas Schöppl. Es gebe zudem kein Motiv.

"Ich bin unschuldig. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun", erklärte der Angeklagte. Er habe in seinem Leben noch nie jemanden verletzt, geschweige denn getötet. "Jemand anderer muss meine DNA eingeschleust haben."

Als Tatwaffe gilt ein Messer, die Waffe konnte aber nicht gefunden werden. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge ist der Angeklagte zurechnungsfähig, Zeichen für eine psychische Störung hätten sich bei ihm nicht ergeben. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage anberaumt. Ein Urteil wird für Freitag erwartet.