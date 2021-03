Pensionisten verletzten Quarantäne: Schuld- und Freispruch

Den beiden wurde vorgeworfen, die Quarantänebestimmungen verletzt zu haben, nachdem der Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Während der Mann zu vier Monaten bedingter Haft und 2.160 Euro Geldstrafe verurteilt wurde, wurde die Frau freigesprochen.

Der Mann war im Oktober positiv getestet worden und hatte einen Absonderungsbescheid erhalten. Bei seiner Frau fiel der Coronatest negativ aus, sie musste aber als Kontaktperson des Mannes in Quarantäne. Der 68-Jährige machte in dieser Zeit einen Reparaturtermin mit Handwerkern aus, die in das Haus des Ehepaares und ihres ebenfalls positiv getesteten Sohnes kamen - und zwar ohne die Firma auf die Corona-Infektion aufmerksam zu machen. Der Sohn war bereits im Februar zu einer bedingten Haft- und einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er die Handwerker empfangen hatte, am Montag wurde dann sein Vater schuldig gesprochen.

Die zweite angeklagte Tat drehte sich um eine Einkaufsfahrt, die der 68-Jährige gemeinsam mit seiner Frau unternommen hatte. Während er vor dem Geschäft im Auto sitzen blieb, ging die 66-Jährige einkaufen, obwohl sie in Quarantäne hätte sein müssen - dafür erhielten auch beide bereits Verwaltungsstrafen.

Was den strafrechtlichen Aspekt anging, war die Sache aber nicht so einfach: Richterin Malina Willgruber sprach die Frau frei. "Um den Straftatbestand der vorsätzlichen Gefährdung zu erfüllen, braucht es die objektive Voraussetzung, dass man selbst erkrankt ist, damit eine potenzielle Gefahr besteht", begründete die Richterin das Urteil. Die Frau selbst sei aber nicht positiv getestet worden.

Wie Willgruber sagte, habe sie gegen den Mann sowohl eine bedingte Haft- als auch eine Geldstrafe verhängt, weil dieser keine Schuldeinsicht gezeigt habe. So habe dieser im Prozessverlauf angemerkt, dass man ja auch nicht verurteilt werde, wenn man Grippe hat und jemanden ansteckt. Der 68-Jährige nahm das Urteil an, Staatsanwältin Krenare Fida gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.