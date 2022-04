Pensionisten "erfunden": PVA-Mitarbeiter soll 1,35 Millionen veruntreut haben

Ein Mitarbeiter der Pensionsversicherungsanstalt PVA muss sich am kommenden Mittwoch wegen "betrügerischen Datenmissbrauchs" vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll Pensionisten "erfunden" und ihre Pensionen für sich einkassiert haben. In der Anklage ist von 1,35 Millionen Euro Schaden die Rede. Nach einer internen Untersuchung war die Sache vor etwa einem Jahr aufgeflogen.

Der Angeklagte soll Akten über nicht existierende Personen im EDV-System der PVA angelegt haben. Er ließ ihnen ihre Pensionen zukommen, die über Umwege auf seinem Konto landeten. Er begann im Jahr 2005, und 16 Jahre lang ging die Sache gut, was wohl auch daran lag, dass er bei der PVA eine leitende Funktion einnahm. Dadurch wusste er frühzeitig von bevorstehenden Kontrollen und konnte sein Tun verschleiern.

Der Ex-Mitarbeiter – er wurde inzwischen entlassen – ist zu der Angelegenheit geständig. Er bestreitet allerdings die Höhe des angerichteten Schadens. Diese Frage wird wohl auch beim Prozess am Mittwoch im Mittelpunkt stehen.