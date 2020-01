Pensionisten bei Forstunfällen schwer verletzt

Fast zeitgleich ereigneten sich am Donnerstag zwei schwere Forstunfälle: In Sankt Georgen im Attergau wurde ein 72-Jähriger mit voller Wucht von einem Baumstamm getroffen und einige Meter weit weggeschleudert. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Förster wurden auf seine Hilferufe aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 72-Jährige wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Kurz davor war einem 69-Jährigen in Roitham im Bezirk Gmunden ein schwerer Ast auf den Rücken gefallen. Der Verletzte fuhr noch selbst mit dem Traktor nach Hause, konnte aber wegen der starken Rückenschmerzen nicht mehr selbstständig aussteigen. Er wurde vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels gebracht.