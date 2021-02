Pensionist tippte zwei Mal die sechs Richtigen: "Das Glück verfolgt mich"

Mit einem Gewinn von mehr als 950.000 Euro wurde der Mostviertler im Jahr 2012 nahezu Millionär. Nun tippte der Mann erneut "sechs Richtige" - zwar "nur" bei LottoPlus, aber immerhin dank eines Systemscheins mit zusätzlich sechs Fünfern insgesamt rund 284.000 Euro wert. "Ich kann dem Glück nicht davonlaufen. Es verfolgt mich", sagte der "Gustav Gans" den Lotterien.

Vor einem halben Jahr erzielte der Glückspilz zwei Fünfer und bekam dafür rund 15.000 Euro ausbezahlt. Noch zu Schilling-Zeiten gewann er einmal eine halbe Million, erzählte der Pensionist. Der jetzige Gewinn Anfang Februar sei "gerade richtig" gekommen, denn vom ersten Sechser sei "eh nicht mehr viel Geld übrig", so der Mostviertler. Der Großteil der Gewinnsumme war in ein Grundstück und in das Traumhaus geflossen, das er für sich und seine Frau errichten ließ, auch die Kinder und Enkelkinder bekamen etwas ab.