Pensionist kopfüber in Brunnenschacht gestürzt und ertrunken

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 5. November, gegen 13.30 Uhr in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Der 80-Jährige war mit Arbeiten an seiner Teichanlage beschäftigt und hat vermutlich beim Versuch Wasser aus dem drei Meter tiefen Brunnenschacht abzupumpen das Gleichgewicht verloren.

Familie fand den Toten

Wie die Polizei Hartberg mitteilte, stürzte der Pensionist kopfüber in den Brunnen. Seine Frau und sein Sohn fanden den Verunglückten und schlugen Alarm. Die herbeigerufene Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.