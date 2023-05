Pensionist ging in Tiroler See unter und ertrank

Zeugen hatten zuvor angegeben, dass der Mann in den See gestiegen war und plötzlich ohne Hilfeschreie unterging, berichtete die Polizei. Der Bademeister setzte die Rettungskette in Gang. Taucher bargen den leblosen 78-Jährigen daraufhin aus dem Wasser. Notärzte konnten schließlich nur mehr seinen Tod feststellen.

Laut Exekutive gab es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Sachverhalt sei der Staatsanwaltschaft Innsbruck mitgeteilt worden. Aufgrund der Umstände wurde keine Obduktion angeordnet, hieß es. Im Einsatz standen unter anderem 34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kitzbühel und Kufstein, zwei Notarzthubschrauber sowie vier Taucher der Feuerwehren und zwölf Taucher der Wasserrettungen Kitzbühel und St. Ulrich am Pillersee.

